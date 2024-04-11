أوكرانيا: روسيا تنشر حاملة صواريخ كروز في البحر الأسود‎

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أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني، أن الجيش الروسي نشر حاملة صواريخ كروز روسية من طراز كاليبر في البحر الأسود، بإجمالي ما يصل إلى أربعة صواريخ.

وذكرت البحرية الأوكرانية في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية الرسمية، أنه لا توجد سفن معادية في بحر آزوف ولكن في البحر الأبيض المتوسط، تمتلك روسيا أربع سفن، بما في ذلك ثلاث حاملات صواريخ كروز من طراز كاليبر مع ما يصل إلى 20 صاروخًا.

وقال المتحدث باسم البحرية الأوكرانية دميترو بليتينشوك إنه اعتبارًا من 10 أبريل، لم تكن هناك سفن حربية روسية تابعة لأسطول البحر الأسود في بحر آزوف، لكن روسيا تستخدم موانئ آزوف لتصدير الحبوب والمعادن الأوكرانية من خلاله.

من جهة أخرى، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الخميس تسجيل 55 اشتباكًا قتاليًا في ساحة المعركة مع الجيش الروسي خلال 24 ساعة الماضية، حيث شنت القوات الروسية معظم الهجمات في قطاع باخموت الاستراتيجي.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن الجيش الروسي نفذ إجمالي 8 ضربات صاروخية و93 غارة جوية وشن 78 هجوما بالمدفعية الثقيلة على مواقع القوات الأوكرانية والمدن والقرى؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الأوكرانية والسكان المدنيين بسبب الهجمات الروسية.

وأضاف البيان أن روسيا شنت الليلة الماضية، هجومًا جويًا ضخمًا آخر على أوكرانيا، باستخدام صواريخ كروز وطائرات بدون طيار، ووفقا للتقارير الأولية، أسقطت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية، 37 طائرة بدون طيار من أصل 40، ويجري حاليا توضيح المعلومات المتعلقة بالصواريخ.

وتابع أن القوات الصاروخية الأوكرانية أصابت تسع مناطق لتمركز قوات الجيش الروسي ونظام صاروخي مضاد للطائرات تابع لهم في نفس الفترة.