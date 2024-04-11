أهالى جنوب سيناء يتبادلون التهانى فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك.. صور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

عمت الفرحة والبسمة على وجوه المواطنين بكل مدن محافظة جنوب سيناء وتبادل المواطنون التهاني بقدوم العيد وسط مظاهر البهجة والفرحة للجميع وامتلأت شوارع المدن وخاصة الميادين والحدائق ، والكورنيش بمئات المواطنين.

وتواصلت أجواء بهجة الاحتفالات بالعيد الفطر المبارك بجميع الوديان والتجمعات البدوية بجنوب سيناء التي شهدت الدواوين والمجالس الخاصة بكل عائلة استقبال المهنئين بالعيد من كل الأعمار.



وحرص كبار السن ورموز القبائل وكل عائلة علي التواجد في دواوينهم ومجالسهم واستقبال القادمين المهنئين لهم بحلول العيد وداخل كل ديوان كان الحرص علي تقاليد الكرم السيناوي المعروفة، حيث تقديم مشروبات الشاي والقهوة مصحوبة بحلويات العيد بأنواعها.

ويستقبل الأهالي ثاني أيام العيد مهنئيهم من الأماكن القادمين من مدن المحافظة ومحافظات بعيدة عنهم وصولهم أول أيام العيد ويقوم بعض المهنئين بالسير في مواكب جماعية برفقة اطفالهم وصولا لكل ديوان عائلة لتقديم التهاني بالعيد.

كما عمت أجواء البهجة ومظاهر الاحتفال بالعيد في مدينة طور سيناء على شاطئ البحر وامتداد الكورنيش 306بعد وصول أعداد من الأسر والشباب لقضاء وقتهم علي الشاطئ وحمام موسى واستقبلت الحدائق الأطفال لممارسة الألعاب

وشهد مدينة راس سدر توافد المواطنين من أهالي المدينة والمحافظات على الشواطي والكافيهات للاحتفال بعيد الفطر المبارك.





اهالى جنوب سيناء فى ثاني أيام العيد الفطر المبارك (1)



اهالى جنوب سيناء فى ثاني أيام العيد الفطر المبارك (2)



اهالى جنوب سيناء فى ثاني أيام العيد الفطر المبارك (3)



اهالى جنوب سيناء فى ثاني أيام العيد الفطر المبارك (4)



اهالى جنوب سيناء فى ثاني أيام العيد الفطر المبارك (5)



اهالى جنوب سيناء فى ثاني أيام العيد الفطر المبارك (6)



اهالى جنوب سيناء فى ثاني أيام العيد الفطر المبارك (7)



