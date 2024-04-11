أسعار الدواجن والبيض فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك 2024

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تطورات سوق الدواجن والبيض في مصر ثاني أيام عيد الفطر المبارك لعام 2024، و أبرز التطورات بعد تسجيل الفراخ تسليم أرض المزرعة استقرار ملحوظ عند 85 إلي 86 جنيها للكيلو بالمزرعة ويصل المستهلكين بين 95 إلي 97 جنيها ، في المقابل تراجع سعر الفراخ الساسو 89 حينها مقابل 94 جنيها.

وسجلت أسعار البيض مستويات 154 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 162 جنيها وتصل للمستهلكين وكرتونة البيض الأحمر تسجل 156 جنيها، وتصل للمستهلكين وقد تزيد قليلاً بحسب المنطقة.



