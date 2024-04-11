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أسعار الدواجن والبيض فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك 2024

الخميس، 11 أبريل 2024 07:00 ص
أسعار الدواجن والبيض فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك 2024 الدواجن
كتب إسلام سعيد

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ننشر آخر تطورات سوق الدواجن والبيض في مصر ثاني أيام عيد الفطر المبارك لعام 2024، و أبرز التطورات بعد تسجيل الفراخ تسليم أرض المزرعة استقرار ملحوظ عند  85 إلي 86 جنيها للكيلو بالمزرعة ويصل المستهلكين بين 95 إلي 97 جنيها ، في المقابل تراجع سعر الفراخ الساسو 89 حينها مقابل 94 جنيها.

وسجلت أسعار البيض مستويات 154 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 162 جنيها وتصل للمستهلكين  وكرتونة البيض الأحمر تسجل 156 جنيها، وتصل للمستهلكين وقد تزيد قليلاً بحسب المنطقة.


 







أسعار البيض

الدواجن

أسعار البيض والدجاج

أسعار الفراخ




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