أخبار مصر.. دخول 365 شاحنة مساعدات غذائية لغزة من معبرى رفح وكرم أبوسالم

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها دخول 365 شاحنة مساعدات غذائية إلى غزة من معبرى رفح وكرم أبوسالم.

دخول 365 شاحنة مساعدات غذائية إلى غزة من معبرى رفح وكرم أبوسالم.. فيديو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أن هناك عدد من الشاحنات التي تمكنت من العبور إلى الأراضي الفلسطينية، وذلك في أول أيام عيد الفطر المبارك، ودخول هذه الأعداد الكبير يعكس الجهد الكبير للتحركات المصرية في كل الأصعدة.

توزيع الهدايا والألعاب وكعك العيد على الفلسطينيين بحى السبيل بالعريش

شهد مقر استراحات العالقين الفلسطينيين بحي السبيل بالعريش، اليوم الخميس، توزيع الهدايا والعاب الأطفال والبالونات وكعك العيد والمواد الغذائية على الفلسطينيين المقيمين في الحي، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وزارة التعليم العالى: مصر بالمركز الـ90 عالميا بالمؤشر العالمى للمعرفة

حظى ملف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية في مصر، وجاء ذلك على رأس أولويات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2023، اذ تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة.

إنقاذ 10 ركاب فى حادث احتراق لنش بحرى بالقرب من جزيرة شدوان بالغردقة

أنقذت العناية الآلهية 10 ركاب من الموت والغرق فى حادث احتراق لنش بحرى، اليوم الخميس، بالقرب من جزيرة شدوان بالغردقة، وذلك بعد نشوب حريق بالمركب، ولكن تم إنقاذ جميع الركاب وطاقم المركب دون إصابات.

إعلام لبناني: غارتان إسرائيليتان تستهدفان محيطى بلدتى يارين والخيام جنوب لبنان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام لبنانية قالت إن هناك غارتان إسرائيليتان تستهدفان محيطي بلدتي يارين والخيام جنوبي لبنان.

أعضاء مجلس الأمن يعربون عن قلقهم بشأن الوضع الإنساني الكارثى بغزة

أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم بشأن الوضع الإنساني الكارثي والمجاعة الوشيكة في قطاع غزة، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

المستشار النمساوى يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر.. والرئيس يحذر من التصعيد بغزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من المستشار النمساوي "كارل نيهامر".

نائب رئيس الأركان الإسرائيلى السابق: نتنياهو أسوأ زعيم فى تاريخ إسرائيل

قال نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يائير جولان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أسوأ زعيم في تاريخ إسرائيل ويمثل تهديدا لوجودنا، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلى عالق في غزة دون أهداف حقيقية أو استراتيجية للخروج، حسبما ذكر موقع واللا الإخبارى.

إنذار بوجود قنبلة قرب المفوضية الأوروبية فى بروكسل والشرطة تخلى المنطقة

قالت الشرطة البلجيكية اليوم إنها تجرى عمليات إخلاء قرب مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل بعد إنذار بوجود قنبلة وأكدت الشرطة أنها تجرى عمليات تفتيش للمنطقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

مجلس الأمن الدولي يدعو إسرائيل للقيام بالمزيد لدخول المساعدات إلى قطاع غزة

دعا مجلس الأمن الدولي إسرائيل إلى القيام بالمزيد لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

منظمة الصحة العالمية تنصح: تناولوا كميات قليلة من الكحك فى العيد

تقدم منظمة الصحة العالمية بعض النصائح الهامة خلال العيد، وذلك للتمتع بصحة جيدة، موضحة أنه يجب تناول كمية قليلة من الكحك والحلويات في عيد الفطر، حيث إن الكميات الكبيرة قد تؤدى إلى ارتفاع نسبة الجلوكوز فى الدم، مضيفة أن عافيتك وصحتك أولوية.

التحالف الوطنى للعمل الأهلي قدم مساعدات غذائية لـ800 ألف مستحق خلال رمضان

استعرضت مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الخدمات المقدمة على مدار شهر رمضان لأكثر من 800 ألف مواطن من الأسر الأولى بالرعاية فى القرى والنجوع والتجمعات السكانية فى 23 محافظة، وكذلك توزيع 150 ألف كرتونة مواد غذائية وتنظيم مائدة إفطار رمضانية على مدار أيام الشهر الكريم بمنطقة الوراق بالجيزة.

القاهرة الإخبارية: عودة شاحنات المساعدات بعد تفريغ حمولاتها بقطاع غزة

رصد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، عودة شاحنات المساعدات لقطاع غزة بعد تفريغ حمولاتها بقطاع غزة، واستعرض الجهود المصرية في دخول شاحنات المساعدات الإنسانية للقطاع.

مصر تواصل فتح معبر رفح لتسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة.. فيديو

سلطت قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على مواصلة الدولة المصرية جهودها لتسهيل دخول المساعدات على قطاع غزة، ومرور المصابين والعالقين في أول أيام عيد الفطر المبارك.

الصحة العالمية تشيد بمصر فى القضاء على فيروس C بمؤتمر الكبد فى لشبونة

أشادت منظمة الصحة العالمية بتجربة مصر في القضاء على فيروس سى بمؤتمر القمة في لشبونة وذكرت مصر 90 مرة في تقرير التهاب الكبد الفيروسى 2024 ، حيث أصدرت منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر القمة العالمية لالتهاب الكبد، أول تقرير عن التهاب الكبد الفيروسى وأشادت منظمة الصحة العالمية بدور مصر في القضاء على فيروس سى.

وزارة التموين: استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية خلال إجازة عيد الفطر

تلقى الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك مخازن الجملة لصرف احتياجات منافذ صرف السلع التموينية، وأن غرفة العمليات تتابع عمل المجمعات يوميا.

صحة فلسطين: 33545 شهيدا و76094 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33545 شهيدا و76094 جريحا منذ السابع من أكتوبر، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

سنبدأ حياة جديدة.. المفرج عنهم من مراكز الإصلاح يشكرون الرئيس (فيديو)

أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 3438 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم 104 لسنة 2024 بشأن الإفراج بالعفوعن بعض المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة عيد الفطر المبارك وهو ما يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية علي تنفيذ السياسة العقابية الحديثة.

الطقس غدا.. أجواء مائلة للحرارة نهارا وشبورة والعظمى بالقاهرة 27 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

الصحة الفلسطينية فى غزة: 63 شهيدا و45 مصابا فى مجازر إسرائيل خلال 24 ساعة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الخميس، وصول 63 شهيدا و 45 إصابة للمستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، مشيرة إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وزارة الزراعة تعلن عن فتح أسواق للبطاطس المصرية بالمغرب والفراولة بكندا

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح أسواق المملكة المغربية أمام البطاطس المصرية والأسواق الكندية أمام الفراولة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية.