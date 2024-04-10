اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2024 09:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

4 أماكن للفسحة المجانية فى رأس البر خلال عيد الفطر المبارك.. صور

الأربعاء، 10 أبريل 2024 08:00 ص
4 أماكن للفسحة المجانية فى رأس البر خلال عيد الفطر المبارك.. صور
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتميز مصيف رأس البر عن غيرة من المصايف الأخرى بتوافر أماكن للفسحة والتنزه فيه، وهى اماكن مجانية ومتاحة أمام كافة المواطنين حيث يتميز مصيف راس البر بطبيعة فريدة يشبة المثلث رأسه تقع بمنطقة اللسان الشهيرة عند التقاء البحر بالنهر، وقاعدته فى منطقة الامتداد العمرانى.

 

يبلغ طول شاطىء رأس البر حوالى 2 كيلو متر تقريبا بداية من شاطىء الخليج بشارع 26 بالقرب من منطقة اللسان وحتى شاطىء النخيل بمنطقة 109 ومنطقة الامتداد العمرانى.

 

يقسم شاطىء رأس البر إلى الى عدة شوارع رئيسية حوالى 9 شواطىء هي: شاطىء الخليج وشارع المديرية، شارع 33، 51، 63، 77، 89، 101، شاطىء العائلات بالإضافة إلى عدد من الشواطىء الفرعية، وهى جميعها شواطىء مجانية لكافة رواد المصيف وذلك بخلاف شاطئى نادى القوات المسلحة 1، 2

 

كما يتميز المصيف بوجود منطقة الحربى الشهيرة وهى المنطقة التى تقع على طول شاطىء نهر النيل وتضم عشرات الكازينوهات وعدد مت النوادى منعا نوادى الحكمة والشرطة والقضاة والمهندسين وهى نوادى تفرض رسم دخول لروادها من المواطنين.

 

كما يضم المصيف شارع النيل الشهير يوجد به عشرات المحلات لبيع كافة مستلزمات المنزل ويعمل صيفا وشتاء وهو مقصد كل رواد رأس البر من أبناء دمياط ومن المحافظات الأخرى ويعتبر فسحة وشراء.


كنا يتمتع المصيف بوجود منطقة اللسان الشهيرة منطقة التقاء البحر بالنهر والتى ورد ذكرها بالقرآن الكريم ويوجد بها فنار اللسان الشهير الهداية السفن وتعتبر الدخل الرئيسى ببوغاز الصيد بعزبة البرج وهو متعة الزائرين وخاصة فى أوقات الغروب

كما يضم المصيف عدة أسواق شهيرة سميت باسم الشوارع يتوافر بها مختلف السلع والمواد الغذائية منها شارع 101، 77، 63 السوق العمومى وسوق عمارات العرائس


ويوجد مايقرب من 15حدبقة عامة موزعة بطول المصيف تم تجهيزها وتدعيمها بالاشجار والزهور والإنارة لاستقبال رواد المصيف خلال اجازة عيد الفطر وشم النسيم وهى بالمجان.

FB_IMG_1681216756219
 

 

FB_IMG_1689416823484
 

 

IMG_٢٠٢٤٠٣٢٩_١٥٤٦٣٦_٢
 

 







دمياط

راس البر

مصبف راس البر

اخبار دمياط

اخبار المحافظات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة