13 موقعا تستقبل آلاف المعيدين بمحافظة كفر الشيخ لقضاء عيد الفطر المبارك.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

نرصد المتنزهات والحدائق بمحافظة كفر الشيخ، التي يتوجه الأهالي لها، لقضاء أيام عيد الفطر المبارك، وتعددت المناطق التي يقصدها المعيدون سواء من قرى ومدن المحافظة أو القادمين من المحافظات، لقضاء إجازة عيد الأضحى، وأهمها مصيف بلطيم.

"اليوم السابع" ينشر أفضل الأماكن للراغبين فى التنزه، لقضاء أيام عيد الفطر المبارك، وكيفية الوصول لها بكل مدن المحافظة.

1. حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، تقع بشارع الجامعة، وتضم عددا من المتنزهات، وفندق، ومطعم، والعديد من الألعاب للأطفال ومناطق خضراء، وللوصول لها من أى مكان بمدينة كفر الشيخ، يستقل الراغب للتنزه بها تاكسى أجره بـ10 جنيهات، أو عن طريق سرفيس خط "موقف كفر الشيخ سخا أ القرضا، أو من محطة كفر الشيخ خط "المحطة القرضا ب2.5 جنيه، وتذكرة الدخول 2 جنيه .

2. حديقة الحيوان، وهي تقع داخل حديقة صنعاء، وتذكرة الدخول 5 جنيهات، والوصل لها نفس طريقة الوصول لحديقة صنعاء إما يستقل المتنزه تاكسى أجرة بـ10 ىجنيهات، أو يتجه للحديقة سيرا على الأقدام من دوران المحافظة "ميدان النصر".

3. المناطق الخضراء المنتشرة من دوران النصر بوسط مدينة كفر الشيخ مرورا بديوان عام المحافظة حتى حديقة صنعاء، وتلك المناطق يلجأ لها البسطاء والفقراء الذين لا يستطيعون تحمل رسم دخول الحدائق المتنزهات، وينصبون الخيم، كما تنتشر فى تلك المساحات الخضراء العديد من وسائل التسلية من المراجيح والألعاب المتعددة، بالإضافة للخيول ليمتطيها الأطفال .

4. يحتفل المواطنون بالعيد فى ميدان الملك عبد الله والواقع على رافد الطريق الدولي الواصل بين كمين 30 يونيو "القرضا سابقاً"، لموقف كفر الشيخ العمومى، يقع الميدان وسطهما ميدان كبير يتوسطه نسر، يتجه له الكثير للتنزه ليلا، كما يلجأ له العرسان للاحتفال بزفافهم والتقاط الصور التذكارية به، كما يزدحم بأهالى كفر الشيخ ليلا كمتنفس لهم، وأقيم ذلك الميدان نظراً لقوة العلاقة بين مصر والسعودية.

5. حديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق، ويعد الوصول لها من أى مكان من خلال السرفيس الداخلى بـ"3 جنيهات، وهى مجاورة لمجلس مدينة دسوق، وهي مطلة على نهر النيل، ومنها يتجه المتنزهون إلى المراسي للتنزه فى المراكب النيلية، وكذلك مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقى، وبينه بين حديقة الأسرة والطفولة الميدان الإبراهيمى، وهناك عدد من الحدائق الأخرى بدسوق منها حديقة أم القرى وحديقة 6 أكتوبر، حديقة الميدان الإبراهيمى، وحديقة الصفا، وحديقة النادى الرياضى، وحديقة نادى المعلمين، وحديقة الفردوس، وحديقة وادى النيل.

6. المراكب النيلية والعوامات وهى بـ3 مدن مطلة على نهر النيل "دسوق، فوه، مطوبس"، ويقضى المتنزهون رحلات نيلية فى فوه بطول كورنيش النيل، وحول جزيرة الذهب وسط نهر النيل حتى كوبرى فوه العلوى والعودة، كما يجد أصحاب مراكب الصيد بفوه فرصة لكسب الرزق من خلال استغلالها فى الرحلات النيلية وأكبر مستقليها من العائلات، أما المراكب النيلية الكبرى يستقلها الأفراد للتنزهه سواء فى مدينة دسوق أو مدينة مطوبس.

7- حدائق ومتنزهات مطوبس وقناطر أدفينا المطلة على نهر النيل، وبها رحلات نيلية ومراكب صيد تستغل للتنزه وهى تقع على نهر النيل بين مطوبس وأدفينا التابعة لمحافظة البحيرة، ونادى مطوبس الرياضى المطل على نهر النيل، والتل الأثرى بالكوم الأحمر الأثرى، والحدائق بالقناطر الجانب الشرقى، وأهم المواقع للتنزه ليلاً كوبرى فوه العلوى الذى يربط بين فوه والمحمدية .

8- حديقة العائلات بفوه، وبها متنزهات وألعاب رياضية وترفيهية مطلة على نهر النيل، وتستغل لهواة صيد الأسماك والتذكرة بـ2 جنيه، والوصول لها من ميدان فوه وهى قريبة من مجلس مدينة فوه ومحكمة فوه.

9- مصيف بلطيم المطل على البحر المتوسط، بـه 6 شواطئ "الفنار، النرجس، الزهراء، السلام، الأمل، الفيروز"، ويتميز بالهدوء وجمال وسحر الطبيعة، وتقصده الأسر والعائلات من مختلف المستويات الاجتماعية على مستوى الجمهورية، ويقع المصيف على امتداد الطريق الساحلى الدولى، يفصل بينهما حوالي 800م، حيث يربط الطريق الدولي بين المصيف وباقى مدن الجمهورية المجاورة مثل "رشيد، الإسكندرية، جمصة، المنصورة، دمياط، بورسعيد، السويس"، وتوجد شبكة مواصلات تربط المصيف بهذه المدن، ويقع مصيف بلطيم أقصى شمال مركز البرلس، ويبعد عن مدينة بلطيم مسافة 5 كيلو مترات شمالاً، وعن مدينة كفر الشيخ 80 كم، وعن مدينة دسوق 105 كيلو مترات، يتميز المصيف بوجود كل وسائل الترفيه من متنزهات وحدائق وكافتريات وتتوفر فيه كل السلع الغذائية به عدة أسواق، وتواجد أمنى، و120 منقذا منتشرة على الشواطئ، وأسعار العشش تتراوح ما بين 100 جنيه ولـ300 جنيه حسب بعد أو قرب العشة من البحر .

10- كما توجد عدد من المتنزهات ونواد للتنزه منها استاد بيلا وحديقة السلام ببيلا، ونواد وحدائق قلين والحامول وحدائق مدينة الرياض، وحدائق مدينة سيدى سالم والمتنزهات ببلطيم، وكورنيش بحيرة البرلس، وشاطئ البرلس المطل على البحر المتوسط، والتنزه بصيف قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس.

11- المناطق الأثرية بدسوق "تل الفراعين"، والتى تضم العديد من الآثار الفرعونية سواء تماثيل الملوك، ولوحات جيرانيتية، وآثار مدينة فوه التى بها 365 مسجدا أثريا، وربع الخطايبة، وعدد من البوابات، ويوجد بمدينة فوه العديد من المنازل الأثرية ومعظمها يرجع إلى القرن 19، ومن هذه المنازل منزل القماح ومنزل البوابين ومنزل وقف الدوبى، ومن ضمن الآثار ربع الخطايبة، وكالة مأجور تقع خلف ربع الخطابية وهي الوكالة الثانية المتبقية فى الوجه البحرى بعد وكالة السلطان الغورى بالمحلة الكبرى.

12- متحف كفر الشيخ، يقع المتحف بمدينة كفر الشيخ، بجوار حديقة صنعاء، والوصول للمتحف من أي مكان بمدينة كفر الشيخ، استقلال تاكسي ب 10 جنيهات، أو سرفيس موقف كفر الشيخ سخا، ب 2.5 جنيه، ويستقبل متحف كفر الشيخ الزيارات طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 4:00 مساءً، علمًا بأن شباك بيع تذاكر الدخول سوف يغلق في تمام الساعة 3:15 مساءً، وأسعار تذاكر الدخول، للمصريين والعرب، الزائر: 20 جنيه مصري / الطالب: 10 جنيه مصري، للأجانب الزائر، 180 جنيه مصري، الطالب ب 90 جنيه مصري.

13- الحديقة المركزية المجانية، توجد بجوار موقف كفر الشيخ الجديد، " القاهرة وطنطا"، وعلى بعد 500 متر من الموقف العمومي للمحافظة وتوجد بالحديقة مقاعد لجلوس المواطنين، وبها كافتريات، ولا يوجد لها رسم دخول، ويمكن للأسرة حمل المأكولات من المنزل دون شراء أي احتياجات من الكافتريات، كما يوجد بجوار الحديقة ملعب خماسي.



استعدادات بحديقة الحيوان



استعدادات بمصيف بلطيم



استغداد المتحف لاستقبال المعيدين



تعدد التماثيل بمتحف كفر الشيخ



تعدد الطيور بحديقة الحيوان



حديقة صنعاء تتجمل لاستقبال المعيدين



مدينة الملاهي بحديقة صنعاء



مسجد أبو المكارم بفوه



مصيف بلطيم يرحب بالزائرين



مصيف بلطيم يستعد لاستقبال الالاف كالعادة



ملعب الحديقة المركزية المجانية



