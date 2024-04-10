اليوم السابع
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"يونيفيل": لا حل عسكرى للمواجهات فى لبنان والدبلوماسية هى الطريق الوحيد

الأربعاء، 10 أبريل 2024 03:58 م
"يونيفيل": لا حل عسكرى للمواجهات فى لبنان والدبلوماسية هى الطريق الوحيد يونيفيل
إيمان حنا

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قال رئيس قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) الليفتنانت جنرال أرولدو لازارو، أنه لا حل عسكري للمواجهات والعنف الحاليين على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، وإن الحل السياسي الدبلوماسي هو الطريق الوحيد للأمام.


وأضاف رئيس البعثة والقوات -في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية ـ اليوم الأربعاء- "بمناسبة نهاية شهر رمضان وعيد الفطر، تدعو اليونيفيل إلى العودة إلى وقف الأعمال العدائية والتحرك نحو وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد للنزاع".


وجدد لازارو التحذير من التصعيد المحتمل في ظل استمرار تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، وما وصفه بأنه "وابل صاروخي شبه يومي من قبل جماعة حزب الله في لبنان".

كما أكد أن اليونيفيل واصلت منذ أكتوبر دعوة الأطراف إلى احترام التزاماتهم بموجب القرار 1701 وحافظت على أنشطتها العملياتية التي تهدف إلى خفض التوترات ومنع التصعيد.







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