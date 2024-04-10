وكيل "صحة الإسماعيلية" تتفقد الفرق الطبية لمبادرة "100 مليون صحة"

الإسماعيلية - صبرى غانم

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، فى أول أيام عيد الفطر المبارك الفرق الطبية والعيادات المتنقلة أمام المساجد والميادين وذلك وفق خطة التأمين الطبي خلال أيام العيد.

وأعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة أنه تم تقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لأكثر من 40 ألف مواطن خلال شهر رمضان المبارك بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى لـ22186 شخصا، وضمن مبادرة صحة المرأه لعدد 18700.

وأضافت الدكتورة هبة جودة منسق المبادرات ومدير إدارة الرعاية الأساسية، أن فِرق مبادرة 100 مليون صحة ستواصل تقديم خدماتها أيام إجازة عيد الفطر المبارك بالحدائق والمتنزهات وأمام دور العبادة بعد صلاة الجمعة، وذلك وفقا لجدول خطة التأمين الطبي لأيام الأعياد، وبالتنسيق مع الدكتورة بثينة بركات مدير إدارة القوافل العلاجية والدكتورة جيهان سامي مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية، وتقدم المبادرة خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (الضغط والسكر والاعتلال الكلوي) من خلال الفرق والعيادات الطبية المتنقلة وفرق التواصل المجتمعى.

وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى انعقاد "غرفة الطوارئ والأزمات" برئاستها وحضور أعضاء لجنة الأزمات وتلقى الغرفة لأى شكاوى أو بلاغات على مدار الساعة ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة وقيام فريق إشراف المديرية بالمرور على المنشآت الطبية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة وتواجد الفرق الطبية وتوافر ارصدة الأدوية والمستلزمات.

كما شكلت إدارة العلاج الحر لجنة للمرور على المستشفيات الخاصة بمحافظة الإسماعيلية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال حالات الطوارئ وللتأكد من إنتظام سير العمل بها خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك.