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مواعيد تشغيل القطار الكهربائى الخفيف خلال إجازة العيد.. انفوجراف

الأربعاء، 10 أبريل 2024 01:00 ص
مواعيد تشغيل القطار الكهربائى الخفيف خلال إجازة العيد.. انفوجراف القطار الكهربائي الخفيف
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع مواعيد القطار الكهربائي الخفيف خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تبدأ إجازة عيد الفطر من الثلاثاء الموافق 9 إبريل 2024 حتى الأحد الموافق 14 إبريل 2024 .


مواعيد القطار الكهربائي LRT :-
قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 6:00 صباحًا .
قيام أول قطار من محطة الفنون والثقافة في تمام الساعة 6:05 صباحًا .
قيام أخر قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 11:30 مساءً .
قيام أخر قطار من محطة الفنون والثقافة في تمام الساعة 11:05 مساءً .

مواعيد القطار الكهربائي الخفيف
مواعيد القطار الكهربائي الخفيف

 







مواعيد المترو

مترو الانفاق

مواعيد المترو في العيد

القطار الكهربائي الخفيف

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