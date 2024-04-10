مواعيد تشغيل القطار الكهربائى الخفيف خلال إجازة العيد.. انفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع مواعيد القطار الكهربائي الخفيف خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تبدأ إجازة عيد الفطر من الثلاثاء الموافق 9 إبريل 2024 حتى الأحد الموافق 14 إبريل 2024 .



مواعيد القطار الكهربائي LRT :-

قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 6:00 صباحًا .

قيام أول قطار من محطة الفنون والثقافة في تمام الساعة 6:05 صباحًا .

قيام أخر قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 11:30 مساءً .

قيام أخر قطار من محطة الفنون والثقافة في تمام الساعة 11:05 مساءً .