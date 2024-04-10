اليوم السابع
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ملاهى الدقهلية كاملة العدد بإقبال كبير من الأطفال للاحتفال بالعيد.. فيديو

الأربعاء، 10 أبريل 2024 11:49 م
ملاهى الدقهلية كاملة العدد بإقبال كبير من الأطفال للاحتفال بالعيد.. فيديو ملاهى الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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شهدت الحدائق والمتنزهات بالدقهلية، إقبالا كثيفا من المواطنين خاصة على الملاهى الترفيهية، وهى خاصة بالأطفال وسط جو يكسوه الفرحة.

وقد شهد اول أيام عيد الفطر بمحافظة الدقهلية، إقبال الآلاف من الأطفال والشباب والأسر على الملاهي والحدائق العامة، وذلك لتنزه والاستماع بأجواء العيد وذلك في جميع المراكز والمدن المختلفة بأنحاء المحافظة.

 
ومن جانبه شدد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على توفير الخدمات للمواطنين، خلال احتفال المواطنين طوال أيام عيد الفطار المبارك، والتأكد من التزام العاملين بالحدائق والمتنزهات بالتواجد خلال الفترتين الصباحية والمسائية، والتنسيق التام مع الإسعاف والمرور والمسطحات المائية للتعامل مع أى مشكلة طارئة.







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