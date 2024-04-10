مصدر مصري رفيع المستوى: دخول 314 شاحنة مساعدات لغزة اليوم عبر معبر رفح

الأمير نصرى

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها بأن مصدر مصرى رفيع المستوى أكد دخول 314 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة اليوم عبر معبر رفح البرى.

وفى وقت سابق، أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن هناك جهود مصرية مكثفة أمام معبر رفح البري لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ودخول عدد كبير من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة تشمل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

كما أكدت قناة القاهرة الإخبارية، أن معبر رفح يواصل استقبال المصابين من قطاع غزة وجهود مكثفة لنقلهم إلى المستشفيات المصرية.