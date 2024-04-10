محافظ شمال سيناء يؤدى صلاة العيد مع العالقين الفلسطينيين بالعريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

تستقبل اليوم الأربعاء 8 ساحات بشمال سيناء المصلين لأداء صلاة العيد بمختلف مدن المحافظة إلى جانب المساجد.

ومقررا ان يؤدى اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء صلاة العيد برفقة قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية بمسجد السبيل بموقع تواجد العالقين الفلسطينيين فى عمارات حى السبيل التى خصصتها المحافظة استراحات للعالقين، يعقبها استقبال المهنئين بالعيد بديوان عام المحافظة.

وحددت مديرية أوقاف شمال سيناء 8 ساحات تقام فيها صلاة وخطبة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجرية ـ 2024 م وهي ساحة النادي الرياضي بمدينة بئر العبد والخطيب الشيخ محمد عبدربه ، وساحة مركز شباب قرية الخربة بمركز بئر العبد والخطيب الشيخ إسلام إبراهيم، وساحة مركز شباب رمانة بقرية رمانة والخطيب الشيخ عبد الناصر خليل، وساحة ابى صقل بحى الضاحية بالعريش والخطيب الشيخ ابراهيم السيد، وساحة ذوي الهمم بالريسة بالعريش والخطيب الشيخ صلاح حسينى، والساحة الشعبية بشارع اسيوط بالعريش والخطيب الشيخ محمود على، والخير والبركة بالمساعيد بالعريش والخطيب الشيخ محمد عبدالله، ومركز شباب الكوثر بالشيخ زويد والخطيب الشيخ محمود فرحات.

وأعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ان غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية في حالة انعقاد لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها بجانب تكثيف الحملات المرورية ومتابعة مواقف السيارات وانتظام العمل وفقًا لتعريفة الركوب المعتمدة، ورفع درجة الاستعداد في المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الأدوية والأمصال اللازمة والتأكد من وجود الأطباء خلال فترة العيد، بجانب التنبيه علي الحماية المدنية اللازمة للجاهزية لمواجهة المواقف الطارئة، واستمرار أعمال النظافة بالشوارع وتجهيز الحدائق والأماكن العامة وتوفير عمال الإنقاذ على الشواطئ.

من جانبها، أعلنت مديرية التموين بشمال سيناء إنها استعدت لعيد الفطر المبارك من خلال توفير حصص إضافية من مستلزمات العيد والمواد الغذائية والمحروقات واللحوم والدواجن والأسماك المملحة، وتوفير كميات كبيرة من مستلزمات العيد وطرحها في الأسواق من لحوم ودواجن وأسماك وسكر وأرز وشاي وزيت وسمن وغيرها من السلع والمواد الأساسية والغذائية، وتوفير حصص إضافية من الغاز والمحروقات كالبنزين والسولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي، بجانب تشغيل المخابز طوال أيام العيد، والعمل على توفير السلع الضرورية للمواطنين بأسعار مناسبة ونشر فرق مراقبة الأسواق مع استمرار الحملات المكثفة والرقابة على الأسواق الخارجية لضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين، إلى جانب الحملات المشتركة مع الصحة للمرور على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع الأسماك وباقي المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.