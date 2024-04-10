محافظ بورسعيد يتفقد مستشفيات التأمين الصحى للتأكد من الخدمات الصحية خلال العيد

بورسعيد محمد فرج

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، سير وانتظام العمل داخل مستشفيات التأمين الصحي الشامل، حيث زار محافظ بورسعيد مستشفي النصر التخصصي، وكان في استقباله الدكتور أحمد حسن نائب مدير هيئة الرعاية الصحية والدكتور أحمد مختار مدير المستشفى.

كما تفقد محافظ بورسعيد مجمع الشفاء الطبي، وكان في استقباله دكتورة شيماء الخربوطلي مدير المجمع، حيث تابع اللواء عادل الغضبان مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين، وجاهزية كافة المستشفيات خلال عيد الفطر المبارك.

وتابع المحافظ انتظام تقديم الرعاية الصحية والطبية داخل عددا من الأقسام بمستشفيات النصر ومجمع الشفاء الطبي، للتأكد من كفاءة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين والمنتفعين بالمنظومة، مشيدًا بجاهزية المستشفيات ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر المبارك.

وهنأ محافظ بورسعيد المرضى بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا لهم الشفاء العاجل وأن ينعاد عليهم تلك المناسبات في صحة وخير، كما قدم التهاني القلبية لأطقم الأطباء والتمريض، مشيدا بجهودهم المتواصلة في توفير الرعاية الصحية والطبية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك وتواجدهم الدائم بالمستشفيات استعدادا للتعامل مع أي حالات مرضية طارئة خلال إجازة العيد.