محافظ المنيا يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك بديوان عام المحافظة

المنيا- حسن عبد الغفار

استقبل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا صباح اليوم الأربعاء المهنئين بحلول عيد الفطر المبارك وذلك بقاعة عبد المنعم رياض بديوان عام المحافظة من جميع القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والمجلس القومي للمرأة وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء المراكز والمدن وسط أجواء اتسمت بالود والبهجة بحلول العيد .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ و اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة .

وبهذه المناسبة، تبادل محافظ المنيا التهنئة مع الحضور بمناسبة عيد الفطر المبارك ،مقدماً التهنئة لجموع الشعب المصرى عامة وأهالي المنيا خاصة، داعياً الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يديم علينا الأمن والأمان ويعيد علينا تلك الأيام بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذى يتزامن هذا العام مع بدء ولاية جديدة لسيادته سائلين المولى عز و جل أن تكون أعوام رخاء وسعادة لشعب مصر العظيم .

أكد محافظ المنيا أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى تعد انجازا غير مسبوق فى تاريخ مصر الحديث وأن ما تم على أرض الواقع خلال العشر سنوات الماضية فى كافة القطاعات التنموية يعد طفرة بكل المقاييس .

