اليوم السابع
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محافظ المنوفية يوزع بونات أغذية مجانية على عمال النظافة بمناسبة العيد

الأربعاء، 10 أبريل 2024 08:05 ص
محافظ المنوفية يوزع بونات أغذية مجانية على عمال النظافة بمناسبة العيد جانب من اللقاء
المنوفية - محمد فتحى

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التقي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية،صباح اليوم، عمال النظافة بمكتبه عقب صلاة عيد الفطر المبارك لتهنئتهم بالعيد، وقام المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية وكحك العيد عليهم، وذلك لمشاركتهم فرحتهم بعيد الفطر وإدخال البهجة والسرور الي قلوبهم.

وقدم محافظ المنوفية التهنئة لجميع عمال النظافة بمناسبة عيد الفطر المبارك ، مشيداً بدورهم الحيوي في النهوض بقطاع تحسين البيئة وإظهار الرونق الحضاري والجمالي موجها بتكثيف جهود النظافة خلال أيام عيد الفطر المبارك ، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد أصدر توجيهات مشددة برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية لاستقبال عيد الفطر، وتفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة وربطها بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها تيسيرا على المواطنين وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.







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