محافظ القليوبية يهنئ مرضى مستشفيات بنها ويوزع عليهم الهدايا.. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقد خلالها مستشفيات بنها الجامعية مشتفي بنها التعليمي بمدينة بنها، حيث تفقد أحوال المرضي وقدم لهم التهاني احتفالا بعيد الفطر المبارك، كما قدم المحافظ الهدايا العينية والورود للمرضي، كما قدم التهاني لعدد من أسر المرضي الفلسطينيين الذين استضافتهم المستشفي لتقديم العلاج اللازم، رافقه الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

وأجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية على كورنيش النيل بمدينة بنها لتقديم التهنئة لأبناء المحافظة، حيث قام بتوزيع الورد وتبادل الصور التذكارية مع المواطنين، كما أعرب المواطنين عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم وحرصه على التقاط الصور التذكارية للتهنئة بالعيد.



وأدى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد ناصر ببنها، شاركه اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام بالمحافظة، والسكرتير العام المساعد، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، والمحاسب محمد مرعي رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



وتضمنت خطبة صلاة عيد الفطر التي جاءت بعنوان "يوم تكريم الصائمين"، فهو يوم التكريم من الله لعباده المؤمنين في الحياة الدنيا، كما ينتظرهم التكريم الأكبر يوم القيامة، موضحة أن العيد فرصة للترويح عن النفس لتستريح بعد التعب وتفرح بعد الجد والنصب لتعود أكثر عملا ونشاطا، كما أنه من مظاهر الفرحة في العيد التوسعة على الأهل على أن تكون التوسعة من غير إسراف ولا تبذير.



وفي العيد فرصة عظيمة لتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتزاور والتلاقي ونشر المودة والرحمة والصفاء وتوثيق الروابط الإنسانية، ولا شك أن أولى الناس بالبر والصلة والتزاور والسؤال في هذه المواسم الطيبة هم ذوى الأرحام.



وأعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، الانتهاء من كافة الاستعدادات بالمساجد التى تم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بها بالمحافظة، كما أنه تم اعتماد وإعلان أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في القليوبية 2024، والتي بلغ عددها 410 ساحات بالمساجد الكبرى ومراكز الشباب والأندية والأراضي الفضاء بالقرية والمراكز، موضحا أن الأماكن منتشرة في كل المراكز والمدن والقرى والأحياء بالقليوبية، بالتنسيق مع الشباب والرياضة ومراكز الشباب والأهالي، وتأتي الأماكن في النوادي ومراكز الشباب والأراضي الفضاء.

وأضاف "أبو السعود"، في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه سيتم أداء صلاة عيد الفطر أيضا داخل 2500 مسجد بالإضافة إلي الساحات، حيث تم استبعاد المساجد التي يوجد بجوارها ساحات لتسع أكبر عدد ممكن من المصلين في جو من البهجة والسعادة علي الجميع فرحا بتمام الصيام واحتفالا بيوم الجائزة علي الصلاة والصيام والقيام.



محافظ القليوبية يهنئ المرضي بمستشفيات بنها (1)



محافظ القليوبية يهنئ المرضي بمستشفيات بنها (2)



محافظ القليوبية يهنئ المرضي بمستشفيات بنها (3)



محافظ القليوبية يهنئ المرضي بمستشفيات بنها (4)



محافظ القليوبية يهنئ المرضي بمستشفيات بنها (5)



محافظ القليوبية يهنئ المرضي بمستشفيات بنها (6)



محافظ القليوبية يهنئ المرضي بمستشفيات بنها (7)



محافظ القليوبية يهنئ المرضي بمستشفيات بنها (8)



محافظ القليوبية يهنئ المرضي بمستشفيات بنها (9)