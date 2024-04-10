اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2024 07:43 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يهنئ مرضى مستشفيات بنها ويوزع عليهم الهدايا.. فيديو

الأربعاء، 10 أبريل 2024 07:36 ص
محافظ القليوبية يهنئ مرضى مستشفيات بنها ويوزع عليهم الهدايا.. فيديو محافظ القليوبية يهنئ المرضى بمستشفيات بنها
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقد خلالها مستشفيات بنها الجامعية مشتفي بنها التعليمي بمدينة بنها، حيث تفقد أحوال المرضي وقدم لهم التهاني احتفالا بعيد الفطر المبارك، كما قدم المحافظ الهدايا العينية والورود للمرضي، كما قدم التهاني لعدد من أسر المرضي الفلسطينيين الذين استضافتهم المستشفي لتقديم العلاج اللازم، رافقه الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

وأجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية على كورنيش النيل بمدينة بنها لتقديم التهنئة لأبناء المحافظة، حيث قام بتوزيع الورد وتبادل الصور التذكارية مع المواطنين، كما أعرب المواطنين عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم وحرصه على التقاط الصور التذكارية للتهنئة بالعيد.


وأدى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد ناصر ببنها، شاركه اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام بالمحافظة، والسكرتير العام المساعد، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، والمحاسب محمد مرعي رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.


وتضمنت خطبة صلاة عيد الفطر التي جاءت بعنوان "يوم تكريم الصائمين"، فهو يوم التكريم من الله لعباده المؤمنين في الحياة الدنيا، كما ينتظرهم التكريم الأكبر يوم القيامة، موضحة أن العيد فرصة للترويح عن النفس لتستريح بعد التعب وتفرح بعد الجد والنصب لتعود أكثر عملا ونشاطا، كما أنه من مظاهر الفرحة في العيد التوسعة على الأهل على أن تكون التوسعة من غير إسراف ولا تبذير.


وفي العيد فرصة عظيمة لتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتزاور والتلاقي ونشر المودة والرحمة والصفاء وتوثيق الروابط الإنسانية، ولا شك أن أولى الناس بالبر والصلة والتزاور والسؤال في هذه المواسم الطيبة هم ذوى الأرحام.


وأعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، الانتهاء من كافة الاستعدادات بالمساجد التى تم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بها بالمحافظة، كما أنه تم اعتماد وإعلان أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في القليوبية 2024، والتي بلغ عددها 410 ساحات بالمساجد الكبرى ومراكز الشباب والأندية والأراضي الفضاء بالقرية والمراكز، موضحا أن الأماكن منتشرة في كل المراكز والمدن والقرى والأحياء بالقليوبية، بالتنسيق مع الشباب والرياضة ومراكز الشباب والأهالي، وتأتي الأماكن في النوادي ومراكز الشباب والأراضي الفضاء.
وأضاف "أبو السعود"، في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه سيتم أداء صلاة عيد الفطر أيضا داخل 2500 مسجد بالإضافة إلي الساحات، حيث تم استبعاد المساجد التي يوجد بجوارها ساحات لتسع أكبر عدد ممكن من المصلين في جو من البهجة والسعادة علي الجميع فرحا بتمام الصيام واحتفالا بيوم الجائزة علي الصلاة والصيام والقيام.

 

محافظ القليوبية يهنئ المرضي بمستشفيات بنها (1)
محافظ القليوبية يهنئ المرضي بمستشفيات بنها (1)

 

محافظ القليوبية يهنئ المرضي بمستشفيات بنها (2)
محافظ القليوبية يهنئ المرضي بمستشفيات بنها (2)

 

محافظ القليوبية يهنئ المرضي بمستشفيات بنها (3)
محافظ القليوبية يهنئ المرضي بمستشفيات بنها (3)

 

محافظ القليوبية يهنئ المرضي بمستشفيات بنها (4)
محافظ القليوبية يهنئ المرضي بمستشفيات بنها (4)

 

محافظ القليوبية يهنئ المرضي بمستشفيات بنها (5)
محافظ القليوبية يهنئ المرضي بمستشفيات بنها (5)

 

محافظ القليوبية يهنئ المرضي بمستشفيات بنها (6)
محافظ القليوبية يهنئ المرضي بمستشفيات بنها (6)

 

محافظ القليوبية يهنئ المرضي بمستشفيات بنها (7)
محافظ القليوبية يهنئ المرضي بمستشفيات بنها (7)

 

محافظ القليوبية يهنئ المرضي بمستشفيات بنها (8)
محافظ القليوبية يهنئ المرضي بمستشفيات بنها (8)

 

محافظ القليوبية يهنئ المرضي بمستشفيات بنها (9)
محافظ القليوبية يهنئ المرضي بمستشفيات بنها (9)

 

محافظ القليوبية يهنئ المرضي بمستشفيات بنها (10)
محافظ القليوبية يهنئ المرضي بمستشفيات بنها (10)

 







صلاة العيد

موعد صلاة العيد

صلاة العيد الفطر

مواعيد صلاة العيد الفطر 2024

وقت صلاة العيد

صلاة العيد في مصر

ميعاد صلاة العيد

صلاة العيد 2024

تكبيرات صلاة العيد

كيفية صلاة العيد

صلاة عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر

عيد الفطر في مصر

صلاة عيد الفطر 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة