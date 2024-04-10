محافظ الفيوم يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

الفيوم - رباب الجالى

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة، المهنئين الذين توافدوا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة.

حيث حرص عدد كبير من مختلف الطوائف والقطاعات على الحضور وتقديم التهنئة، فقد استقبل المحافظ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الفيوم، والتنفيذيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي الأحزاب السياسية والنقابات، والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات العامة، في جو يسوده الحب والمودة وبهجة العيد.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن الأعياد مظهر من مظاهر المحبة والوحدة الوطنية، مطالباً الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد لدفع عجلة الإنتاج والتنمية، والدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله من كل مكروهٍ وسوء.

وقدم المحافظ التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، والشعب المصري عامة، وأبناء محافظة الفيوم خاصة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً أن يديم الله على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار وأن يعيد علينا تلك الأيام بالخير واليمن والبركات.