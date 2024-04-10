محافظ الإسماعيلية يطمئن على سير العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

الإسماعيلية- صبرى غانم

قام اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، في أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة.



واطمئن "بشارة " على جاهزية الشبكة لاستقبال بلاغات المواطنين والشكاوى، ورفع حالة الاستعداد القصوى لأي طارئ لتوفير الراحة لمواطني الإسماعيلية وزوارها من مختلف المحافظات.



كذلك شدد بشارة علي متابعة حالة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات والمرافق، ومراقبة أعمال الصيانة اليومية للحدائق والمتنزهات العامة، وكذا متابعة منافذ السلع الغذائية خلال أيام العيد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.



ومن جانبه، أكد اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة والمشرف على مكتب متابعة المحافظ، أن إمكانيات الشبكة تتيح رصد ومتابعة شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى التعامل الفورى مع أي طارئ يواجه مواطنين المحافظة، وفق خطط موضوعة مسبقا لمواجهة كافة الأزمات والكوارث.



وهنئ المحافظ فريق العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بعيد الفطر المبارك، مطالبهم ببذل أقصى جهد، وبشكل متواصل في متابعة الأحداث، مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.



محافظ الإسماعيلية يطمئن على سير العمل بالشبكة الوطنية



محافظ الإسماعيلية