محافظ الإسماعيلية يحتفل بالعيد مع أبناء دار لرعاية الفتيات والحضانة الإيوائية

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، زيارة لإحدى دور رعاية الفتيات والحضانة الإيوائية، بحى ثالث مدينة الإسماعيلية؛ للاحتفال معهم وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة، ومعاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ورئيس حى ثالث مدينة الإسماعيلية.

وقدم محافظ الإسماعيلية الهدايا للأطفال المتواجدين داخل الدار والحضانة الإيوائية، ومنحهم العيدية، وقدم إليهم كعك العيد والحلويات والشيكولاتة.



وأكد المحافظ خلال زيارته على ضرورة توفير كافة احتياجاتهم، وإدخال السرور عليهم، خاصة فى أيام العيد، وأيضًا حرص على قضاء وقت طويل معهم ومشاركتهم احتفالهم بالعيد.



ووجَّه "بشارة" بتنظيم يوم ترفيهى للأطفال غدًا الخميس "ثانى أيام العيد" بشاطئ ونادى الفيروز على بحيرة التمساح، وتلبية كافة طلباتهم بشكل عاجل وفورى.