اليوم السابع
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لو عروسة في العيد.. أطعمة ومشروبات مهمة لصحة البشرة والجسم

الأربعاء، 10 أبريل 2024 08:00 م
لو عروسة في العيد.. أطعمة ومشروبات مهمة لصحة البشرة والجسم عروسة
كتبت فاطمة ياسر

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مع اقتراب موعد الزواج، يجب على العروسة الاهتمام بنوعيات معينة من الطعام، للحصول على بشرة وصحة جيدين، وتظهر بمظهر صحي خلال الزفاف.وحول ذلك قدم محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة، أبرز النصائح الغذائية الصحية للفتيات عند اقتراب موعد زفافهن كالتالى

 

أفضل الخيارات الغذائية لو عروسة فى العيد:
 

-قللي من السكريات والوجبات السريعة، لأنها تعرضك لزيادة الوزن، وتزيد من فرص التعرض لاضطربات في الهرمونات، وقد تكون سببا في التعرض لظهور حب الشباب، وأنت في غني عن ذلك، ولذا تجنبيها.


-تناولي  الشوفان والمكرونة، والحمص والفاصوليا والعدس، والفول، أي يمكنك تناول  الكربوهيدرات والدهون الصحية لأنها تعمل علي إمداد الجسم بالعديد من العناصر الغذائة المهمة والمميزة له.


-الإكثار من تناول الماء يعد من الحيل والنصائح المهمة للعرائس،  لأنها تنقي الجسم، وتعمل علي تطهيره، وتحسن صحة الجلد،  والحصول علي بشرة نضرة وصحية وخالية من أي عيوب، كما أنها تحسن صحة الجهاز الهضمي وجعله صحي.

 







عروسة

نظام غذائية للعروسة

نصائح للعروسة




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