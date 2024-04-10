اليوم السابع
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للسيدات.. كيف تتقدمى بشكوى لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة؟

الأربعاء، 10 أبريل 2024 07:32 م
للسيدات.. كيف تتقدمى بشكوى لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة؟ المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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يعتبر مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومى للمرأة بمثابة مساحة آمنة للمرأة المصرية موجود فرع له فى كل محافظات مصر للمساهمة فى حل المشكلات والعقبات القانونية والاجتماعية والنفسية التى تواجه المرأة المصرية وتساندها فى الحصول على كل حقوقها المختلفة من خلال مكاتبه فى 27 محافظة والرقم المختصر 15115 وعدد آخر من الوسائل كل سيده تستطيع توصيل استفسارها ومشكلتها للرد عليها.


وينشر "اليوم السابع" آليات وطرق التقدم بشكوى لمكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومى للمرأة، كما يلى:

- المقابلة:

* مقرات المجلس بجميع الفروع على مستوى الجمهورية

* أثناء الحملات الميدانية

* إحالة من جهات أخرى

- الخط المختصر 15115 "هاتفيا" :

* يوميا من 9 صباحا ل9 مساءا وبالإجازات الرسمية

- تطبيق "الواتس أب":

01007525600

- الفاكس :

0223490068-0223490066

- وسائل التواصل الاجتماعى " الفيس بوك":

صفحة المجلس القومى للمرأة

https://www.facebook.com/ncwegyptpage

 







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