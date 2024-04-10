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كنترولات الثانوية العامة تجهز أرقام الجلوس تمهيدًا لإعلانها إلكترونيا

الأربعاء، 10 أبريل 2024 03:30 ص
كنترولات الثانوية العامة تجهز أرقام الجلوس تمهيدًا لإعلانها إلكترونيا وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تعمل كنترولات الثانوية العامة على تجهيز أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة استعداداً لإعلانها خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن يتم إعلان أرقام الجلوس إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نهاية أبريل الجارى وبداية مايو المقبل، حيث تتيح الوزارة للطلاب الحصول على أرقام الجلوس من المدارس الثانوية وبشكل إلكترونى من خلال موقع الوزارة.

تبدأ الامتحانات بالمواد غير المضافة للمجموع يوم 10 يونيو المقبل ثم يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

ويؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

 







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