كبسولة × القانون.. 8 حالات تعاقب السارق بالحبس مع الشغل

كتب إيهاب المهندس

اختلاس منقولات الآخرين يعرض مرتكبها للحبس وفى بعض الحالات للسجن المشدد، وتوجد 8 حالات تعرض السارق لعقوبة الحبس مع الشغل طبقا لنصوص المادة 317 من قانون العقوبات وهى..

ـ على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.



ـ على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.



ـ على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.

ـ على السرقات التي تحصل ليلاً.



ـ على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.



ـ على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضراراً بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.



ـ على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.



ـ على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.