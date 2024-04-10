قيادات الكنيسة الإنجيلية بالمنوفية يهنئون المحافظ بعيد الفطر

المنوفية - محمود شاكر

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم نيافة الأنبا بنيامين الحبر الجليل مطران المنوفية والوفد المرافق له، والقس رأفت لوقا ممثل الطائفة الإنجيلية بالمنوفية وراعى الكنيسة الإنجيلية بشبين الكوم وبركة السبع والوفد المرافق له، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وبحضور نائبه محمد موسى والنائب وفيق عزت عضو مجلس النواب واللواء وليد البيلى سكرتير عام مساعد المحافظة.

وقدموا خالص التهانى القلبية للمحافظ وشعب المنوفية وكافة القيادات التنفيذية، مؤكدين على أن تلك الزيارات واللقاءات المتبادلة فى كافة المناسبات الدينية والاجتماعية إنما تعكس وحدة الصف وروح المحبة والإخوة بين عنصرى الأمة مسلميها ومسيحيها فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مثمنين جهود محافظ المنوفية المبذولة فى تبنى وتنفيذ العديد من الخطط التنموية والخدمية بشتى القطاعات الحيوية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة، فضلاً عن تقديم أوجه الدعم اللازم والتواصل المباشر مع كافة فئات المجتمع.

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بتلك الزيارة والتى تبرهن على عراقة وأصالة هذا الشعب العظيم وتقديره لقيم المواطنة باعتبار أن الجميع شركاء فى هذا الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتآخى والتراحم.