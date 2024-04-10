فى عيد الفطر.. سفير الصومال يتمنى لمصر مزيدا من التقدم بقيادة الرئيس السيسى

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعرب سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، إلياس شيخ عمر أبو بكر، عن خالص التهاني والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والحكومة المصرية والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك ، متمنيا لمصر الشقيقة دوام التقدم والنجاح الذي أرساه الرئيس السيسي نحو جمهورية جديدة تسودها أسمى قيم الديمقراطية والتكافل الاجتماعي والاستقرار والتقدم .

كما رفع سفير الصومال - بحسب بيان للسفارة- أسمى آيات التهاني للرئيس الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية وحكومة وشعب الصومال بمناسبة عيد الفطر المبارك، معربا عن أمله في دوام التقدم والاستقرار والرخاء لجمهورية الصومال الفيدرالية.

وكان هنأ السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.

وقال السفير الصومالي "أتقدم بأسمى آيات التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري الشقيق، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، مع تمنياتنا الصادقة لمصر بمواصلة مسيرة البناء والتنمية والتقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس السيسي لاستكمال النهضة التنموية الشاملة التي بدأها نحو جمهورية مصرية جديدة" .

وثمن السفير الصومالي العلاقات الصومالية المصرية الراسخة والتي تمتد عبر التاريخ ، معربا عن تطلع بلاده لمزيد من التعاون والتنسيق مع مصر باعتبارها قلب العروبة