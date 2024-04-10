اليوم السابع
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ضبط 7 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار فى القاهرة

الأربعاء، 10 أبريل 2024 01:12 م
ضبط 7 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار فى القاهرة التنقيب عن الأثار - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط 7 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (7 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة المعادى.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين.. وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب) وتبين وجود حفرة بعمق 5 أمتار بالعقار المشار إليه.. واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.







التنقيب عن الاثار

تجاراه الاثار

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