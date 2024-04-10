ضبط 300 طن بلح غير صالح للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية والخضروات بالبحيرة لحيازته 300 طن بلح غير صالح للاستهلاك الآدمى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية قيام (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية والخضروات - كائنة بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة) بحيازة كميات من السلع الغذائية يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بداخل المخزن على (300 طن بلح) معبأ داخل أجولة وأقفاص بلاستيكية ،غير صالح للاستهلاك الآدمى لوجود تغير ظاهرى فى خواصه الطبيعية من حيث اللون والرائحة ويشكل خطراً على الصحة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.