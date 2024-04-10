اليوم السابع
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الأربعاء، 10 أبريل 2024 01:26 م
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ضبط مصنع منظفات غير مرخصة فى القاهرة

الأربعاء، 10 أبريل 2024 01:18 م
ضبط مصنع منظفات غير مرخصة فى القاهرة حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مصنع منظفات - كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام) لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بإنتاج وتعبئة كمية كبيرة من المنظفات الصناعية مقلدة ومغشوشة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعُثر بداخل المصنع على أكثر من (30 طن منظفات) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.







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