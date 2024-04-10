اليوم السابع
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ضبط شخص يزور الشهادات الرسمية ويبيعها أون لاين

الأربعاء، 10 أبريل 2024 01:09 م
ضبط شخص يزور الشهادات الرسمية ويبيعها أون لاين تزوير محررات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والترويج لها عبر تطبيق "واتس آب.


أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - الأحوال المدنية) قيام (موظف بشركة دعاية وإعلان "له معلومات جنائية" – مقيم بالبحيرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجه لنشاطه الإجرامى عن طريق إدارة مجموعة عبر تطبيق "واتس آب" بمقابل مادى.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (14 أصول شهادات وكارنيهات مزورة - 2جهاز "لاب توب" - 2 هاتف محمول " بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").







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تزوير محررات

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث




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