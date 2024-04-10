ضبط المتهم بقتل سائق لسرقة توك توك بأسيوط

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط بالعثور على جثة (أحد الأشخاص) بدائرة المركز.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق "توك توك" – مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة.. حيث قام بإستيقاف المجنى عليه أثناء قيادته مركبة "توك توك" لتوصيله بدائرة المركز وأشهر سلاح أبيض لسرقة المركبة من المجنى عليه إلا أنه رفض فقام بالتعدى عليه بالسلاح الأبيض مما أدى لإصابته التى أودت بحياته وقام بالإستيلاء على المركبة ومبلغ مالى، كما أرشد عن (مركبة "التوك توك"، الأداة المستخدمة) وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.