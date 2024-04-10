صاحب محل فول وفلافل بالأقصر يوزع 1500سندويتش مجاناً احتفالا بالعيد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

في مشهد كرنفالى بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أقدم صاحب محل فول وفلافل على توزيع 1500 ساندوتش مجاناً علي المواطنين احتفالاً بعيد الفطر المبارك، حيث يحرص جمال عبد الدايم والشهير بجمال أبو رخيه بائع "فول وفلافل" على مشاركة أبناء مدينة إسنا فرحة عيد الفطر المبارك، ويقوم كل عيد بتوزيع الساندوتشات بالمجان على الشباب والصغار، بعد صلاة العيد مباشرة.

واعتاد الحاج جمال عبد الدايم بصورة سنوية خلال أعياد عيد الفطر وعيد الأضحي المبارك، وأيضاً عيد المولد النبوي الشريف على توزيع ساندوتشات الفول والطعمية بأحد الشوارع الجانبية بمركز ومدينة إسنا، فعلى الرغم من أنه يوزع أكثر من 1500 ساندوتش مجاناً إلا أن السعادة الصافية على وجوه أهالي وشباب الأقصر، تُسعده في كل مرة يقوم بتلك الخطوة المميزة.

فيما رصد "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا لأجواء الفرحة وتجمعات الأهالى من كافة أرجاء المحافظة، للإحتفال بأولى ساعات عيد الفطر المبارك على كورنيش النيل، حيث توافد الآلاف من الأهالى على الكورنيش عقب صلاة عيد الفطر بساحة أبو الحجاج الأقصرى، للإستمتاع مع أسرهم باللحظات الأولى للعيد على كورنيش النيل.

وشهدت ساحة سيدى أبو الحجاج الأقصرى بوسط مدينة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، إطلاق شلال من البالونات على الأهالى في أول أيام عيد الفطر المبارك، ابتهاجاً بقدوم العيد، وسط فرحة كبيرة من الأهالى وتجمع الأطفال لإلتقاط البالونات والإحتفال بها في العيد.

ووضعت مديرية أوقاف الأقصر خطتها لإستقبال عيد الفطر المبارك، بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الوزارة، وذلك في إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

ويقول الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، في بيان صحفى، إنه شملت خطة إستقبال عيد الفطر تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها، لمتابعة الإستعداد لإستقبال عيد الفطر المبارك، وتكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر، كما تم تحديد أسماء وأعداد المساجد التى سوف تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك التى تقام بها صلاة الجمعة، وتحديد أسماء واعداد الساحات العامة التى سوف تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك، بجانب التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الأقصر، وذلك إستعداداً لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.



تجهيز 1500 سندويتش مجاناً إحتفالات بعيد الفطر بمدينة إسنا_1



توزيع 1500 سندويتش مجاناً إحتفالات بعيد الفطر بمدينة إسنا



صاحب محل فول وفلافل بالأقصر يوزع 1500 سندويتش مجاناً بإسنا



صاحب محل فول وفلافل بالأقصر يوزع 1500 سندويتش مجاناً



فرحة توزيع 1500 سندويتش مجاناً إحتفالات بعيد الفطر بمدينة إسنا



