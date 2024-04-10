شلال البلالين.. احتفال أهالى الغربية بعيد الفطر بعد الصلاة.. فيديو

الغربية محمد طارق

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من كورنيش النيل بمدينة زفتي والرابط بين محافظتي الغربية والدقهلية، حيث قام شباب المدينة بإلقاء البالونات على المصلين بعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك من أعلى مسجد أولاد الزبير أكبر مساجد المدينة.

وكانت مديرية الأوقاف في محافظة الغربية، أعلنت الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بصلاة عيد الفطر 2024 وأعلنت عن الساحات المخصصة للصلاة الغربية.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الغربية، أن عدد ساحات صلاة عيد الفطر داخل محافظة الغربية، يبلغ عددها 425 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر فيها، ويوجد 10 ساحات رئيسية على مستوى المحافظة بواقع ساحة في كل مركز ومدينة .



إحتفال أهالي الغربية بعيد الفطر (1)



إحتفال أهالي الغربية بعيد الفطر (2)