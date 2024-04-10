"شئون الحرمين" تعلن أبرز الإحصائيات خلال موسم رمضان

إيمان حنا

أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس ماهر بن منسي الزهراني أبرز الإحصائيات لموسم رمضان المبارك، والذي شهد تنوع في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من زائرين ومعتمرين في عدة مجالات.

وأوضح أن من أبرز الخدمات النوعية والحديثة في موسم رمضان إنشاء وتشغيل مركزين لضيافة الأطفال في التوسعة السعودية الثالثة بجوار مستشفى الحرم للطوارئ، تستوعب قرابة (2000) طفل يومياً، ومركزًا للمفقودات في الساحة الشرقية من المسجد الحرام، يتيح للقاصد تقديم البلاغات بسهولة عبر الإنترنت، وأيضًا توفير (101) عربة كهربائية تتسع لـ 6 الى 10 أشخاص خُصصت لنقل كبار السن وذوي الإعاقة في سطح المطاف، و(2700) عربة كهربائية صغيرة تتسع لشخص او شخصين تسهل على المعتمرين أداءهم للطواف والسعي بكل يسر وسهولة. وفق الموقع الرسمى للحرمين .

وأضاف الزهراني أن أعمال النظافة للمسجد الحرام والمطاف بمعدل 10 مرات يوميا، حيث قام أكثر من (6434) عامل في تنظيف المسجد الحرام باستخدام (5633) معدة و (63) ألف لتر من المطهرات، وتوفير مياه زمزم المبارك داخل المسجد الحرام وفي صحن المطاف كانت من أولويات الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في هذا الموسم، حيث تم استهلاك ( 35 ) الف م3 من ماء زمزم المبارك، وتوزيع مليون عبوة زمزم و استخدام (70) مليون كاسة بلاستيكية من قبل ضيوف الرحمن خلال هذا الموسم المبارك.

وأشار إلى دور السلامة والأمن في المسجد الحرام الذي يُعنى بسلامة ضيوف الرحمن كمراقبة أنظمة المرافق العامة والكشف المبكر عن المخاطر، وفحص فعالية أنظمة الإطفاء والصيانة الدورية لصناديق الإطفاء وأجهزة الإنذار، وإزالة أية عوائق تعيق حركة القاصدين، والمساهمة في تنظيم الدخول عبر السلالم الكهربائية، وتنسيق توجيه المصلين إلى الأدوار العلوية، وتنظيم الممرات المؤدية إلى صحن الطواف والسعي، وتوجيه الزوار إلى المصلى المخصص لسنة الطواف، مع اهتمام خاص لتنظيم مصلى الجنائز واستقبال ذويهم.

ونوه بالدور الرقمي والذي يستهدف المسلمين غير القاصدين في أنحاء العالم، فتنقل لهم عبر الأثير خطب المسجد الحرام وصلاتي التراويح والقيام عبر تطبيق منارة الحرمين، حيث بلغت احصائيات منصة منارة الحرمين خلال شهر رمضان المبارك (4.3) مليون مستفيد من الخطب والدروس المباشرة والمسجلة وأكثر من نصف مليون مستفيد من البث المباشر لخطب الجمعة، كما يوفر لهم خدمات متنوعة منها الإجابة عن الاستفسارات الشرعية وتصفح القرآن الكريم بعدة لغات.

وفي الجانب الإعلامي أوضح أن الرسائل التوعوية الإعلامية قد حققت متابعات ولاقت صدى في جميع وسائل التواصل الاجتماعي ومن أبرز هذه الجهود إطلاق فيلم " أنا الفريدة " السينمائي عبر الشاشات والقنوات الإعلامية والإخبارية والتواصل الاجتماعي والذي حصد أكثر من (12) مليون مشاهدة، ويحكي الفيلم عن الكعبة المشرفة كما لم ترها من قبل، في مشاهد تلامس الوجدان وتحبس الأنفاس وتأخذ المشاهد في جولة روحانية فريدة بالقرب من الكعبة المشرقة.