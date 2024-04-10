سيدة الأقصى.. مسابقة فنية تطلقها لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومى للمرأة

كتب محمود راغب

أعلنت لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة عن إطلاق مسابقة فنية تعبر عن معاناة المرأة الفلسطينية تحت عنوان (سيدة الأقصى – صمود ونضال ) في مجالات ( الرسم و الحفر و التصوير الزيتي و النحت ) وذلك بالتعاون مع نقابة الفنانين التشكليين والمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

وأوضحت الدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس ومقررة اللجنة أن المسابقة تستهدف تقديم رسالة تضامن مع المرأة الفلسطينية عبر تسليط الضوء على معاناتها فى ظل العدوان الإسرائيلي من خلال الفنون التى تعتبر لغة عالمية تتجاوز الحدود واللغات .

وتتضمن شروط الترشح المسابقة أن يكون الترشح في مجال واحد فقط من المجالات الأربعة السابقة من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة به والموقع الرسمى للمجلس ، مع مراعاة ملأ استمارة بالمعهد العالي للنقد الفني و تسليم السيرة الذاتية ، و ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة فيما فوق ، وأن يقوم المتسابق بتقديم عمل فني واحد ، و أن يكون العمل إبداعى أصيلاً لصاحبه (غير منقول أو مقتبس من عمل أخر ولم يفز به في أي مسابقة) ، و أن تكون اللوحة الفنية مجهزة بكافة مشتملاتها للعرض والتعليق وأن تكون الأعمال المنحوته جاهزة للعرض.

علما بأن أخر موعد لتسليم الأعمال الفنية يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 ، ويتم تسليم الأعمال بمقر المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بالهرم ما عدا يومي الجمعة والسبت وسيتم إعلان النتيجة خلال شهر مايو.