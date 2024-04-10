سعر جرام الذهب أول أيام عيد الفطر لعام 2024

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 10 أبريل 2024 اول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2024، وسجل الجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3200 جنيها مع ارتفاع السعر العالمي للذهب إلي مستويات فوق 2326 دولار بختام التعاملات الأسبوعية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3657 جنيها.

عيار 21 يسجل 3200 جنيه.

عيار 18 يسجل 2743 جنيها.

عيار 14 يسجل 2311 جنيها.

الجنيه الذهب 25600 جنيه.



عضو شعبة الذهب: تراجع الطلب على الذهب

كشف سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية ، استقرار الطلب في الأسواق خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك لعام 2024، مشيرا إلي أن الطلب على السبائك والعملات الذهب شبه متوقف حالياً وما يتم بيعه حاليا مشغولات ذهب والطلب الاستثماري متراجع بصورة ملحوظة.



وأضاف فى تصريحات خاصة، أن استقرار أسعار الذهب فوق مستويات 3200 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر يعود إلي ارتفاع السعر العالمى للذهب لمستويات قياسية وتاريخه عند 2340 دولار بسبب ارتفاع الطلب العالمي للتحوط من الاضطرابات الجيوسياسية.



وشدد على أن سعر الذهب أصبح مرتبط بقوة بـ حركة الدولار في السوق المصرفي الرسمي وان تطورات السوق مرتبطة أيضا بعوامل العرض والطلب بجانب التأثر بسعر الذهب عالمياً ، لذلك أية تغيرات في أسعار الذهب ستكون مرتبطة بهذه العوامل سواء في فترة العيد او اي فترات أخرى.

وأضاف في تصريحات خاصة أن المتعارف عليه هو تحرك الطلب على الذهب خلال فترة العيد هع مناسبات الخطوبة وغيره ، وقد يكون ذلك له تأثير لو شهدنا زيادة الطلب في السوق بشكل كبير، ويمكن ذلك أن يحرك الأسعار إلي أعلي لكن ليس بقوة حركة الدولار.

وعن السعر العالمي قال "عبد الحكيم" أن الذهب يستمر فى موجة ارتفاع قوية مستمرة منذ 7 أسابيع لم يتخللها تراجع سوى لأسبوع واحد، الأمر الذى يدل على قوة حركة الصعود وقوة زخم الشراء لدى الأسواق، والتى قللت من فرص تصحيح السعر لأسفل خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن التوترات الجيوسياسية تدعم أسعار الذهب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، فلا تزال الحرب بين روسيا وأوكرانيا مشتعلة، وفى الشرق الأوسط ظلت المخاوف بشأن الحرب بين إيران وإسرائيل قائمة، على الرغم من أن إسرائيل عقدت بعض محادثات السلام مع حماس فى مصر.