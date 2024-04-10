ساحة سيدى أبو الحجاج الأقصرى تتزين لصلاة عيد الفطر المبارك.. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا رصد خلاله فعاليات احتفالات رجال مجلس مدينة الأقصر بتجهيز ساحة سيدي أبو الحجاج الأقصرى لصلاة عيد الفطر المبارك.

ومن جانبه قال اللواء على الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إنه تم فرش الساحة بالكامل وتخصيص مكانين لصلاة السيدات وباقي الساحة للرجال، بجانب توفير 500 بالونة وورود لتوزيعها على الأطفال والأهالي.

فيما وضعت مديرية أوقاف الأقصر خطتها لإستقبال عيد الفطر المبارك، بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الوزارة، وذلك في إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

ويقول الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، في بيان صحفى، إنه شملت خطة إستقبال عيد الفطر تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها، لمتابعة الإستعداد لإستقبال عيد الفطر المبارك، وتكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر، كما تم تحديد أسماء وأعداد المساجد التى سوف تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك التى تقام بها صلاة الجمعة، وتحديد أسماء واعداد الساحات العامة التى سوف تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك، بجانب التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الأقصر، وذلك إستعداداً لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.



تجهيزات صلاة العيد



ساحة الصلاة