رئيس مياه الشرب بسوهاج: جاهزية جميع المعدات وصيانة المحطات خلال إجازة عيد الفطر

سوهاج عمرو خلف

أكد المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب بسوهاج ، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى حالة استعداد دائم وجاهزية تامة بجميع المعدات وأن ورش الخدمات تعمل على مدار الساعة لتحقيق اكبر كفاءة للمعدات والمحطات وأنه يتم الاعتماد على الشركة فى جميع الطوارى والأزمات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وأضاف أن الشركة حققت طفرة كبيرة فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى خلال اخر ثلاثة سنوات وان قيادة الشركة تعمل دائما على تحقيق نتائج ملموسة يستفيد بها المواطن السوهاجى.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه خلال أول أيام العيد تم مرور جميع قيادات الشركة على مواقع العمل لتهنئة العاملين ومتابعة أعمال التشغيل والصيانة وإصلاح الأعطال لتحقيق رضا المواطنين وان الشركة قد أعلنت فى وقتا سابق رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة عيد الفطر المبارك من خلال استمرار عمل مديرى محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحى ومديرى المعامل والعاملين بالورادى والخط الساخن وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة وكذلك جاهزية فرق الصيانة والشبكات والصيانة والإصلاح واستمرار عمل مسئولى شحن العدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز المحافظة وكذلك فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة الأعطال الطارئة وحلها فورا.

كما هنأ المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كما هنأ رئيس مياه سوهاج العاملين بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بجميع مراكز المحافظة لدورهم البارز فى تقديم كوب مياه نظيف والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى خلال تلك الفترة