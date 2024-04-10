رئيس الوزراء الإسباني: جاهزون للاعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل مصلحة أوروبا

كتب محمد شعلان

قال بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني إننا جاهزون للاعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل المصلحة الجيوسياسية لأوروبا، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت صحيفة الكونفدنثيال الإسبانية قالت فى وقت سابق إن حكومة الاحتلال رفضت استقبال وزير خارجية إسبانيا بسبب دعم مدريد الصريح والمباشر لغزة وإعلانها الاعتراف بدولة فلسطين، ما يشير الى مدى تدهور العلاقات بين البلدين.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن البرود بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة أدى إلى اعتراض زيارة الوزير ثلاث مرات، وبالفعل، اختتم الرئيس الإسباني بيدرو سانشيز جولة في الشرق الأوسط ، وقال: إن قتل المدنيين في غزة أمر غير مقبول، وتدين الحكومة الإسبانية بشكل مستمر مقتل المدنيين فى غزة ، وهو ما يثير غضب تل أبيب .