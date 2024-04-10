رأس البر تستقبل روادها فى أول أيام عيد الفطر بالزهور والبالونات

دمياط معتز الشربيني

استقبلت مدينة رأس البر الآلاف من المواطنين من أبناء محافظة دمياط والمحافظات الأخري الفسحة والتنزه منذ صباح اليوم الأربعاء بعد صلاة عيد الفطر مباشرة الفسحة والتنزه.

و قامت العلاقات العامة بالاشتراك مع قسم الحدائق وبالتنسيق مع إدارة البوابات بالوحدة بإهدائهم البالونات وباقات الزهور مصحوبة بعبارات الترحاب وباقات تحمل صور تذكارية لمدينة رأس البر وعبارات التهاني بالعيد، يأتي ذلك كفعالية دائمة للوحدة لاستقبال رواد رأس البر على بوابات المدينة في الأعياد والمناسبات لنشر البهجة والفرحة وفي إطار الاحتفال بعيد الفطر المبارك .

وكانت رأس البر قد شهدت استعدادات مكثفة من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، بالتنسيق مع إدارة مرور دمياط وتم تأهيل الشواطيء وزرع أبراج الإنقاذ وتوفير المنقذين لخدمة رواد الشواطيء خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.