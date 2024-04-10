ديفيد كاميرون: الغرب يحتاج إلى خطة بديلة حال اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية

رباب فتحى

قال وزير الخارجية البريطاني، اللورد ديفيد كاميرون إن الغرب يحتاج إلى خطة بديلة فى حال مضت إسرائيل قدماً فى اجتياح رفح الفلسطينية.

وأضاف فى مؤتمر صحفى عقد فى واشنطن العاصمة إلى جانب أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، مساء أمس: كما رأينا مع القتل المأساوي لعمال المطبخ المركزي العالمي، ما لم يتم وضع نهاية للصراع، يمكن أن تحدث أشياء أخرى من هذا القبيل.

وأضاف: لدينا خطة أ واضحة للغاية لكيفية إنهاء هذا الصراع - لدينا هدنة مؤقتة، ونحول ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار، ونرى زعماء حماس يخرجون من غزة، ونرى إزالة البنية التحتية الإرهابية. وهذا هو السبيل لإجراء عملية سياسية تضع حداً للحرب. ولكن إذا لم ينجح ذلك، علينا أن نفكر في ما هي الخطة البديلة؟.

وتابع قائلا: ما الذي يمكن أن تفعله المنظمات الإنسانية وغيرها من المنظمات للتأكد من أنه في حالة نشوب صراع في رفح، سيتمكن الناس من تحقيق الأمان، ويمكنهم الحصول على الغذاء، ويمكنهم الحصول على الماء، ويمكنهم الحصول على الدواء، ويحافظون على سلامة الناس. وأعتقد أن هذا شيء سيتعين علينا أن ننظر إليه ونناقشه.

وكان كاميرون، أكد أن حكومة المملكة المتحدة لن تعلق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بعد مقتل سبعة من عمال الإغاثة في غارة جوية على غزة الأسبوع الماضي، كما أصر على أن المملكة المتحدة ستواصل التصرف في إطار القانون الدولي، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وقال وزير الخارجية إنه راجع أحدث النصائح القانونية بشأن الوضع على الأرض، لكن هذا ترك موقف المملكة المتحدة بشأن تراخيص التصدير "دون تغيير".

لكن اللورد كاميرون قال إن الوزراء لديهم مخاوف جدية بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وحث إسرائيل على تحويل التزاماتها بشأن المساعدات إلى واقع في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.