خيط الجريمة.. رفات جثة شاب تكشف جريمة 5 أشخاص في الغربية بعد 8 سنوات

كتب سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة" والتي تقدم قصص تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التي تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا الى "خيط الجريمة" .

في واقعة غريبة ومآساوية لعب القدر دورا مهما في كشف جريمة قتل شاب، عثر على رفات جثته بعد اختفائه لنحو 8 سنوات في عزبة الترزي التابعة لقرية بشبيش التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لتكون الخيط الذى ساعد الأجهزة الأمنية في كشف مرتكبي الواقعة.

تفاصيل الواقعة بدأت في سبتمبر 2023 الماضى، حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من الأهالي بعزبة الترزي، بعثور عمال الري العاملين في أعمال التطهير بإحدى الترع المارة بجوار القرية على رفات إحدى الجثث وبقايا عظام، بعد إزالة الطبقة الطينية من أعلاها بواسطة الحفارات أثناء أعمال التطهير.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وفريق من النيابة لمكان الواقعة، وتحفظ على رفات وعظام الجثة وأمرت بإرسالها للطب الشرعى، الذى أكد أن الرفات لشاب محرر بلاغ باختفائه منذ 8 سنوات، ومضاهاتها مع البصمة الوراثية لأسرته تمهيدا لإقامة جنازة ودفنه بمقابر الأسرة بعد استخراج تصريح بالدفن.

ونجحت الأجهزة الأمنية في كشف غموض الجريمة حيث تبين أن 5 أشخاص لهم صله بواقعة إنهاء حياته بنطاق دائرة القسم، تم ضبطهم وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات اللأزمة حيالهم.