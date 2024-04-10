حفاظًا على صحة الملايين فى العيد.. عقوبة بيع الفسيخ والرنجة الفاسدتين

كتبت ندى سليم

حذر قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، من تداول أطعمة فاسدة تعرض حياة المواطنين للخطر وتهدد الصحة العامة، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك وانتشار تداول الفسيخ والرنجة التى تعد أشهر الأطعمة على مائدة ملايين المصريين مع أول أيام ايام العيد، فقد نص القانون على عقوبات تلاحق التجار عند تداولهم أطعمة فاسدة مثل الرنجة والمسيح.

وطبقًا لأحكام هذا القانون، فإن العقوبة تصل للحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يروج بضاعة او سلع يشوبها أي نوع من التضليل أو التدليس.

ونص القانون على أن تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة.