اليوم السابع
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جيش الاحتلال و"الشاباك": طائرات حربية أغارت بتوجيه استخباراتى على أبناء هنية

الأربعاء، 10 أبريل 2024 07:33 م
جيش الاحتلال و"الشاباك": طائرات حربية أغارت بتوجيه استخباراتى على أبناء هنية العدوان على قطاع غزة
الأمير نصرى

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها بأن جيش الاحتلال و"الشاباك" أعلنا فى بيان مشترك أن طائرات حربية أغارت بتوجيه استخباراتى على أبناء إسماعيل هنية وسط قطاع غزة.

أعلنت مصادر طبية فى قطاع الدفاع المدنى بغزة، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلى لسيارة مدنية تحمل أفرادا من عائلة رئيس المكتب السياسى لحركة "حماس" إسماعيل هنية، فى مخيم الشاطئ، غربى مدينة غزة، إلى 3 من أبنائه و4 من أحفاده.

وذكرت المصادر أن الشهداء هم: حازم إسماعيل هنية وابنتاه منى وآمال، وأمير إسماعيل هنية، وابناه خالد ورزان، ومحمد إسماعيل هنية وأصيبت ابنته ملاك بجروح.







القاهرة الإخبارية

إعلام إسرائيلى

مجلس الحرب

اغتيال أبناء هنية

هنيه




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