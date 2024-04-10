جو ربيعى ليلة العيد ببنى سويف.. حالة الطقس من الطريق الزراعى..فيديو

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من طريق مصر اسوان الزراعى نطاق محافظة بنى سويف ، لرصد حالة الطقس ليلة عبد الفطر المبارك.

وتشهد محافظة بنى سويف ، أجواء معتدلة وطقس ربيعى على كافة أنحاء المحافظة ، حيث تسجل درجة الحرارة الان 17 درجة مئوية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع الهيئة اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء يزيد الاحساس ببرودة الطقس ليلا.