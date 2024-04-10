جولة لرئيس هيئة الرعاية الصحية للاطمئنان على انتظام العمل بمستشفيات القناة

كتب وليد عبد السلام

أجرى الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، جولة تفقدية مسائية إلى المنشآت الصحية التابعة للهيئة فى محافظات تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بإقليم القناة، بهدف الاطمئنان على انتظام العمل وتطبيق خطط التأمين الطبى للاحتفالات بمناسبة عيد الفطر المبارك.

زار الدكتور أحمد السبكى، مجمع السويس الطبى التابع لهيئة الرعاية الصحية فى محافظة السويس، حيث تفقد الأقسام المختلفة بالمجمع، بما فى ذلك الطوارئ والأقسام الداخلية والعمليات والرعايات المركزة والأشعة والمعامل، وغيرها من الأقسام بالمجمع الطبي.

اطمئن السبكى، على رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية التامة لاستقبال أية حالات مرضية وتقديم أفضل خدمات ورعاية صحية طوال أيام العيد، كما استطلع آراء المرضى والمترددين على المنشآت الصحية لقياس مدى رضائهم عن جودة الخدمات الطبية.

راجع السبكى، خلال الزيارة التفقدية، توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية والطعوم والأمصال وفصائل الدم ومشتقاته فى المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وتأمين المخزون الاستراتيجى لهم، كما اطمئن على تكثيف تواجد الأطقم الطبية فى أقسام الطوارئ والحالات الحرجة، وجاهزية فرق الانتشار السريع للتعامل مع أى طارئ.

قرر الدكتور أحمد السبكى، صرف مكافأة تشجيعية للأطقم الطبية بأقسام الطوارئ فى مجمع السويس الطبى نظرًا لانتظامهم فى العمل وتقديرًا لجهودهم المبذولة فى خدمة وعلاج المرضى.

وفى ذات السياق، تفقد السبكى غرفة إدارة الأزمة التابعة للهيئة فى مجمع السويس الطبى، والتى تختص بالشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة وربطها إلكترونيًا بأجهزة الدولة وغرف أزمات محافظات القناة، لضمان التعامل الفورى مع أى أزمات طارئة، مؤكدًا على أهمية استمرار انعقاد الغرفة لضمان التنسيق الفعال والاستجابة السريعة لأى طارئ يمكن أن يحدث خلال فترة الاحتفالات بالعيد.

أشاد السبكى، بجودة تنفيذ خطط التأمين والإخلاء الطبى فى المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وأكد على استمرار المرور والزيارات الميدانية لقيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية على المنشآت الصحية التابعة للهيئة فى محافظات تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، والمتابعة لتنفيذ خطط التأمين الطبى طوال أيام العيد.

أكد السبكى، استمرار هيئة الرعاية الصحية فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والعالية الجودة للمواطنين، ومواصلة بذل كل الجهود لضمان سلامة ورفاهية المجتمع خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

خلال الزيارة التفقدية



رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مجمع السويس الطبي