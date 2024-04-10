اليوم السابع
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توزيع وجبات للإفطار على المصليين إمام الساحات الشعبية والمساجد بالدقهلية

الأربعاء، 10 أبريل 2024 08:05 ص
توزيع وجبات للإفطار على المصليين إمام الساحات الشعبية والمساجد بالدقهلية مائدة وتوزيع وجبات علي المصلين بعد صلاة عيد الفطر بالدقهلية
الدقهلية - محمدالحبشي

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شهدت محافظة الدقهلية، احتفالات وعادات وتقاليد من المواطنين لتبادل التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك لعام 2024.

وقام عدد من المواطنين بإقامة مائدة كبيرة لتجهيز وجبات الإفطار وتوزيعها علي المواطنين أمام الساحات المخصصة لإقامة صلاة عيد الفطر، فور الانتهاء من الصلاة مباشرة، إضافة لتويع النقود والعدايا علي الأطفال المشاركين في آداء صلاة عيد الفطر المبارك.

احتفالات وعادات المواطنين وتوزيع الوجبات أمام ساحات الصلاة
احتفالات وعادات المواطنين وتوزيع الوجبات أمام ساحات الصلاة

 

تجهيز وجبات لافطار المواطنين فور الانتهاء من صلاة عيدالفطر بالدقهلية
تجهيز وجبات لافطار المواطنين فور الانتهاء من صلاة عيدالفطر بالدقهلية

 

جانب من توزيع الوجبات أثناء احتفالات عيد الفطر بالدقهلية
جانب من توزيع الوجبات أثناء احتفالات عيد الفطر بالدقهلية

 

مائدة وتوزيع وجبات علي المصليين بعد صلاة عيد الفطر بالدقهلية
مائدة وتوزيع وجبات علي المصليين بعد صلاة عيد الفطر بالدقهلية

 

وجبات الإفطار هدية المواطنين
وجبات الإفطار هدية المواطنين






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