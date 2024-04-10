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توزيع هدايا الرئيس على الأطفال فى شوارع كفر الشيخ.. صور

الأربعاء، 10 أبريل 2024 09:16 ص
توزيع هدايا الرئيس على الأطفال فى شوارع كفر الشيخ.. صور توزيع هدايا الرئيس على الأطفال
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهدت شوارع كفر الشيخ تواجد عدد كبير من الأهالى للاحتفال بعيد الفطر المبارك، واصطحب الأباء أطفالهم، لقضاء أول أيام العيد، كما شهدت الشوارع توزيع هدايا الرئيس عبدالفتاح السيسى على الأهالى والأطفال، وكتب على الهدايا"هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي" بمناسبة عيد الفطر المبارك، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.


وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم رفع درجة الاستعداد أيام عيد الفطر المبارك بالمدن والقرى المختلفة وتكثيف الرقابة التموينية والمرور بشكل دائم على الأسواق والمخابز وتوفير أسطوانات البوتاجاز والسلع الغذائية بالمنافذ، وفتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام الجمهور خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع وبمدن ومراكز المحافظة، مشدداً بتوفير الخدمات العامة للمواطنين وتأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحى وغير ذلك، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والإسعاف لاستقبال أى حالات مرضية والحالات الحرجة، خلال عيد الفطر وتواجد الأطباء وفروع الإسعاف.


وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه يتم تنفيذ خطة شاملة بالتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة الرقابية وعمل الحملات ما بين الصحة والطب البيطرى ومباحث التموين لتكثيف الحملات المرورية على الأسواق ومنافذ السلع الاستهلاكية ؛ للتأكد من صلاحية كافة السلع الغذائية واللحوم المعروضة، حرصًا على سلامة المواطنين وضمانًا لجودة ما يتم عرضه بالأسواق.
 

أباء يصطحبون أطفالهم
أباء يصطحبون أطفالهم

 

توزيع الهدايا لى الأطفال
توزيع الهدايا لى الأطفال

 

توزيع الهدايا
توزيع الهدايا

 

توزيع هدايا الرئيس
توزيع هدايا الرئيس

 

توزيع هدتايا الرئيس
توزيع هدتايا الرئيس

 

جانب من توزيع الهدايا على الاطفال
جانب من توزيع الهدايا على الاطفال

 

جانب من توزيع الهدايا
جانب من توزيع الهدايا

 

طفلة ممسكة بهدية الرئيس
طفلة ممسكة بهدية الرئيس

 







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