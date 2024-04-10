اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2024 02:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

توزيع أكياس قمامة على زوار الحدائق والمتنزهات بالجيزة للحفاظ على البيئة.. صور

الأربعاء، 10 أبريل 2024 01:30 م
توزيع أكياس قمامة على زوار الحدائق والمتنزهات بالجيزة للحفاظ على البيئة.. صور توزيع أكياس قمامة على زوار الحدائق والمتنزهات بالجيزة للحفاظ على البيئة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وزعت محافظة الجيزة من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل أكياس بلاستيكية على زوَّار الحدائق والمتنزهات مجانًا؛ لتجميع القمامة والمخلفات بها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وخصصت الهيئة تحت إشراف شفيق جلال حسن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، أكياس القمامة للمواطنين زوار الحدائق والمنطقة الأثرية بالهرم وحديقة سفاري وطلعت حرب بإمبابة؛ للحفاظ على البيئة ونظافة الأماكن العامة.

ورفعت محافظة الجيزة درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، إذ كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز ومسؤولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالتنسيق وتكثيف المتابعة والتأكد من انتظام العمل بمختلف القطاعات بالشارع ورفع درجة الإستعداد بالمزارات والمتنزهات والحدائق ومحيطها لاستقبال المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف الجهود لمنع تراكم المخلفات وتواجد دوريات النظافة على مدار اليوم مع الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء.

 

b0b9caeb-752e-448d-8187-8f1a9eb5373f
 
WhatsApp Image 2024-04-10 at 1.12.22 PM
 
WhatsApp Image 2024-04-10 at 1.12.23 PM






العيد

عيد الفطر

الجيزة

محافظة الجيزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة