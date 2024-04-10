اليوم السابع
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الأربعاء، 10 أبريل 2024 03:18 م
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توافد كبير على حديقة الحيوان فى أول أيام عيد الفطر بكفر الشيخ

الأربعاء، 10 أبريل 2024 03:16 م
توافد كبير على حديقة الحيوان فى أول أيام عيد الفطر بكفر الشيخ ملاهى كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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توافد الآلاف من أهالي كفر الشيخ والمحافظات المجاورة على الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة، لقضاء أول أيام عيد الفطر المبارك بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ وحديقة الحيوانات وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق، وحديقة العائلات بمدينة فوه وحدائق مطوبس وقناطر أدفينا، وحدائق الحامول، وعدد من المتنزهات، إضافة لتواجد عدد كبير من الأهالي بالملاهي بحديقة صنعاء.


وفتحت حديقة الحيوانات أبوابها لاستقبال الراغبين في التنزه، ولجأت الأسر التي لم تستطع دفع رسوم دخول الحدائق، للحدائق المجانية التي أعدتها المحافظة من بداية الديوان حتى حديقة صنعاء، ومنهم من اتجه للمناطق الخضراء بميدان الملك عبدالله بمدخل المدينة من ناحية مدخل 30 يونيو، لممارسة العديد من الألعاب وقضاء وقت ممتع.

وشهدت حديقة الحيوان بكفر الشيخ إقبالا كبيرا، وتواجد عدد كبير من الأطفال والأسر حول بيت السباع، وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وغرف العمليات الفرعية بجميع مراكز ومدن بشكل دائم، تواجد الأهالي بالحدائق والمتنزهات، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف.

قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إن حدائق مدينة كفر الشيخ استقبلت، الراغبين في قضاء أول أيام عيد الفطر المبارك، في ظل تواجد أمنى مكثف، بالإضافة لتواجد سيارات الإسعاف أمام بوابات المتنزهات والحدائق، وتم توفير كل احتياجات المواطنين.

اقبال على الملاهي
إقبال على الملاهى

 

الاطفال بالملاهي
الاطفال بالملاهي

 

 

التواجد بحديقة الحيوان
التواجد بحديقة الحيوان

 

 

الرحلات النيلية بدسوق
الرحلات النيلية بدسوق

 

 

الرسم على الأيدي
الرسم على الأيدي

 

 

بيت السباع بكفر الشيخ
بيت السباع بكفر الشيخ

 

 

تواجد كبير بحدائق كفر الشيخ
تواجد كبير بحدائق كفر الشيخ

 

 

توافد على الملاهي بكفر الشيخ
توافد على الملاهي بكفر الشيخ

 

 

توافد كبير على الحدائق بدسوق
توافد كبير على الحدائق بدسوق

 


 

 







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