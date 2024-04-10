توافد المصلين على الساحات وارتفاع التكبيرات بسوهاج لأداء صلاة عيد الفطر.. فيديو

سوهاج - محمود مقبول

قدم تليفزيون اليوم السابع اليوم الأربعاء بثا مباشرا من محافظة سوهاج بعنوان "الله اكبر الله أكبر توافد المصلين على الساحات لأداء صلاة العيد بسوهاج".

وشهدت الساحات والمساجد التى تم اختيارها لأداء صلاة عيد الفطر اليوم الأربعاء توافد المصلين لأداء صلاة العيد، حيث حرص المصلون على اصطحاب الأطفال معهم فى هذه المناسبة، بينما تعالت التكبيرات فى كل مكان احتفالا بالعيد.

هذا ويؤدى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر، يرافقه مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الأزهر والأوقاف، وأبناء سوهاج.

وكانت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، عن تخصيص 206 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى أداء صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد التى تقام بداخلها صلاة الجمعة، بإجمالى 8652 مسجدا منتشرة على مستوى القرى والمراكز، مع اتباع الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف فى هذا الشأن، صرح بذلك الدكتور محمد حسنى وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج.